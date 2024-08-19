Суд не изменил приговор американскому солдату Блэку за избиение россиянки
Приморский краевой суд отклонил апелляцию стороны защиты американца Гордона Блэка, осужденного за кражу и избиение россиянки. Приговор оставили без изменения, сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.
Адвокат Блэка не согласился с приговором, назвав его незаконным и несправедливым. Но представитель прокуратуры отметил, что оснований для смягчения приговора нет. Наказание было назначено правильно и основано на материалах дела.
«Приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — зачитала решение судья.
Американского военного задержали в начале мая по подозрению в краже. Солдата отправили в изолятор до 2 июля.
Выяснилось, что мужчина приехал к жительнице Владивостока «по личной надобности» из Южной Кореи. Несколько недель он провел с ней в квартире на улице Сахалинской. Во время ссоры мужчина схватил знакомую за горло с такой силой, что она испугалась за свою жизнь, а потом забрал 10 тысяч рублей.
Сам Блэк не признавал вину в угрозе убийством, но заявил, что доверяет суду. Россия в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях уведомила о задержании Блэка Госдеп США. Семье американца сообщили об уголовном деле.