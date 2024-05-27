Арестованного в Приморье американского военного обвинили в краже 10 тыс. рублей

Уголовное дело в отношении американца Гордона Блэка передали в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Его обвинили в краже и угрозе убийством, сообщила прокуратура Приморья .

Надзорный орган утвердил обвинительное заключение в отношении подозреваемого, которого задержали во владивостокской гостинице и заключили под стражу. Уголовное дело возбудили по статьям 119 УК России «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» и 158 УК России «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

По версии следствия, американец 1989 года рождения с апреля жил со знакомой в квартире на улице Сахалинской. В мае во время ссоры он схватил девушку за горло, а потом украл из ее кошелька 10 тысяч рублей и скрылся.

Мужчина являлся военным и приехал во Владивосток из Южной Кореи. Госдеп США сообщил, что ему окажут консульскую помощь.