Пойманному во Владивостоке американцу предъявили обвинение в краже с крупным ущербом | 360°

Криминал 08 мая 2024, 08:26 Пойманному во Владивостоке американцу предъявили обвинение в краже с крупным ущербом Американского солдата Гордона Блэка обвинили во Владивостоке в крупной краже РИА «Новости»

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Задержанного во Владивостоке гражданина США заключили под стражу по обвинению в тайном хищении. Потерпевшая понесла значительный ущерб, сообщила пресс-служба Первомайского районного суда.

Меру пресечения избрали 3 мая. Суд заключил американца под стражу, потому что, по мнению следствия, мужчина мог скрыться и воспрепятствовать правосудию. Фигуранту уголовного дела вменили хищение.

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«Избрана мера пресечения <…> гражданину США Б., который обвиняется в совершении тайного хищения имущества гражданки Т., с причинением последней значительного ущерба», — заявила пресс-служба.

Приморский краевой суд заявлял, что Гордона Блэка заключили под стражу по делу о краже. Телеканал NBC выяснил, что американский военнослужащий приехал в Россию из Южной Кореи по личной надобности. Российские власти уведомили Госдеп о расследовании.