Американского военного во Владивостоке арестовали на два месяца | 360°

07 мая 2024, 06:33
Американского военного во Владивостоке арестовали на два месяца
Приморский суд арестовал американского военного Гордона Блэка до 2 июля
Во Владивостоке арестовали американского солдата Гордона Блэка по делу о краже денег у местной жительницы. Он проведет в заключении не менее двух месяцев, сообщили РИА «Новости» в Приморском краевом суде.
«Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье [158 УК России] „Кража“», — сказала пресс-секретарь суда Елена Оленева.
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Американский военнослужащий приехал во Владивосток из Южной Кореи по личным делам. Его задержали в минувшие выходные по подозрению в краже у женщины. Россия в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях уведомила об этом Госдеп США. Семье американца сообщили об уголовном деле.
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