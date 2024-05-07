Американского военного во Владивостоке арестовали на два месяца | 360°

Криминал 07 мая 2024, 06:33 Американского военного во Владивостоке арестовали на два месяца Приморский суд арестовал американского военного Гордона Блэка до 2 июля РИА «Новости»

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Во Владивостоке арестовали американского солдата Гордона Блэка по делу о краже денег у местной жительницы. Он проведет в заключении не менее двух месяцев, сообщили РИА «Новости» в Приморском краевом суде.

«Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье [158 УК России] „Кража“», — сказала пресс-секретарь суда Елена Оленева.

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Американский военнослужащий приехал во Владивосток из Южной Кореи по личным делам. Его задержали в минувшие выходные по подозрению в краже у женщины. Россия в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях уведомила об этом Госдеп США. Семье американца сообщили об уголовном деле.

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