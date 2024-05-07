В США отреагировали на задержание американского военного во Владивостоке | 360°

Мир 07 мая 2024, 00:26 В США отреагировали на задержание американского военного во Владивостоке Пентагон: Россия сообщила о задержании солдата США за преступное поведение Freepik

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Россия сообщила властям США о задержании американского военнослужащего во Владивостоке, подозреваемого в нарушении закона. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель Пентагона Синтия Смит.

Американского солдата задержали 2 мая. Его обвинили в преступном поведении, отметила Смит.

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«Россия уведомила Госдепартамент о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях», — подчеркнула она.

Она добавила, что семье задержанного военного уже сообщили об этом. Сейчас Госдеп оказывает ему консульскую помощь. По словам Смит, это деликатный вопрос.

Ранее телеканал NBC сообщил, что солдат США прибыл в Россию из Южной Кореи, причем не по служебным делам, а по собственной инициативе. Его задержали по подозрению в краже у женщины.

Ранее адвокат арестованного в США россиянина Александра Винника рассказал, что тот заключил сделку о признании вины. Теперь вместо пожизненного заключения ему придется провести в тюрьме до 10 лет.