Сознавшаяся в убийстве сына в Балашихе женщина изменила показания

Признавшаяся в убийстве шестилетнего сына жительница Балашихи после встречи с адвокатом изменила показания. Об этом сообщил источник Telegram-канала «112» .

По его информации, 31-летняя женщина отказалась от явки с повинной после того, как пообщалась с защитником. Она сослалась на статью 51 Конституции России, которая гарантирует, что никто не обязан свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников.

Рюкзак с головой мальчика нашли в Гольяновском пруду, тело — на балконе квартиры в Балашихе. Сначала рассматривалась версия о том, что его убил сожитель матери, затем она сама дала признательные показания, но не смогла объяснить мотив.

Кроме шестилетнего сына-инвалида, женщина воспитывала дочь. Подозреваемая увлекалась ставками и задолжала микрофинансовым организациям. Врачи диагностировали у нее параноидальную шизофрению.