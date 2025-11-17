Убившая сына мать в Балашихе увлекалась ставками и брала микрозаймы

Жестоко убившая шестилетнего сына жительница Балашихи увлекалась ставками в букмекерских конторах и часто брала микрозаймы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, в микрофинансовых организациях она набрала кредитов на сумму не менее 122 тысяч рублей.

В 2022 году 31-летняя женщина была должна судебным приставам 17,1 тысячи рублей, а в 2023-м задолженность уменьшилась до 12,3 тысячи.

По состоянию на 2024 год она также брала кредит в банке на 68 тысяч рублей.

Мать расчлененного ребенка задержали. Она созналась в убийстве, но не смогла объяснить мотивы своего поступка. Правоохранители установили, что подозреваемая расправилась с сыном в квартире, а затем выбросила части тела в Гольяновский пруд Москвы.

После преступления женщина хотела покончить с собой, но передумала, обеспокоившись судьбой четырех кошек.