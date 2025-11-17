Жительница Балашихи не смогла объяснить, почему убила 6-летнего сына

СК: женщина в Балашихе не смогла пояснить мотив убийства сына

Задержанная по подозрению в убийстве шестилетного сына жительница Балашихи затруднилась объяснить мотивы своего поступка. Об этом сообщила пресс-служба СК Московской области.

На допросе у следователя женщина призналась в содеянном и написала явку с повинной. Однако мотивы убийства ребенка пояснить не смогла, отметили в ведомстве.

По данным СК, подозреваемая убила сына в квартире, а затем выбросила фрагменты тела в Гольяновский пруд.

Правоохранители осмотрели место происшествия, назначили ряд экспертиз, изъяли ножи и вещественные доказательства.

Следователи проводят допросы родственников и соседей, расследование уголовного дела продолжается.

По данным Baza, убитого ребенка расчленили с помощью лобзика. По предварительной информации, женщина проводила «эксперименты с сознанием» и считала себя ведьмой.