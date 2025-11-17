Обезглавленный в Балашихе мальчик был инвалидом: как жила мать, убившая 6-летнего сына

Мать жестоко убитого шестилетнего мальчика могла специально запутать следы, выдумав историю о том, что к расправе над сыном причастен отчим. Сегодня СК сообщил, что она созналась во всем, написала явку с повинной, но так и не смогла пояснить мотивы жуткого преступления.

По словам источника Baza, у задержанной диагностирована параноидальная шизофрения, она состоит на учете у психиатра. Начиная с сентября ей несколько раз требовалась помощь врачей: приходилось вызывать скорую из-за странного поведения. Но тогда женщина не проявляла агрессии.

Бабушка убитого ребенка рассказала каналу, что ее внук был инвалидом: в свои шесть лет он не мог ходить, и приходилось надевать памперсы. Также у подозреваемой в убийстве есть девятилетняя дочка, она родила ее дома. Девочка ходит в школу во второй класс.

По словам пенсионерки, старшая дочка не любит мать, потому что та никогда не беспокоилась ни о ней, ни о брате, а обожала только кошек. Даже во время задержания она беспокоилась о том, как четверо питомцев будут жить без нее, отметил собеседник Baza.

До сих пор подозреваемая ведет себя неадекватно. Вместе с тем следствие полагает, что она могла выдумать версию о причастности к убийству отчима. Сегодня в СК заявили, что в ведомстве полагают, что мать самостоятельно выбросила голову сына в пруд после расчленения.