Голова в пруду, тело на балконе. Что известно о чудовищной расправе над 6-летним мальчиком в Балашихе

В Московском регионе произошло одно из самых жестоких преступлений последних месяцев. На Гольяновском пруду нашли рюкзак с головой ребенка, а спустя часы в Балашихе обнаружили тело шестилетнего мальчика. Следователи задержали мать и ее сожителя, которые могут быть причастны к убийству и попытке скрыть следы. 360.ru собрал заявления следствия, прокуратуры, данные СМИ и источников — все, что известно к этому часу.

Обнаружение рюкзака с головой в Гольяновском пруду Утром на востоке Москвы в Гольяновском пруду рабочий, занимавшийся реконструкцией набережной, заметил в воде рюкзак. Внутри находилась голова ребенка. По предварительной оценке, возраст погибшего — от семи до 10 лет. Следственное управление по ВАО сразу возбудило уголовное дело по статье об убийстве. На месте работали следователи, криминалисты, прокуроры. Правоохранители допрашивали очевидцев, анализировали записи городских камер.

Фото: Прокуратура Москвы

По информации Telegram-канала Baza, на шее ребенка обнаружены следы удушения и гематомы, что указывало на насильственную смерть от асфиксии. Давность смерти — более двух суток. Тело ребенка на тот момент оставалось не найденным, водолазы обследовали акваторию пруда, пытаясь обнаружить дополнительные улики. Новых фрагментов тела или улик найдено не было. Параллельно следствие допрашивало свидетелей и изучало записи камер вокруг пруда и в возможных маршрутах перемещения подозреваемых. На тот момент подозреваемых не было.

Фото: Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы опубликовала фотографии фиолетового рюкзака и красного пакета, в которых находился фрагмент тела. На снимках — загрязненная и обледеневшая находка, огороженная лентой территория и работающие криминалисты.

Обнаружение тела ребенка в Балашихе Позже ситуация получила развитие: в одной из квартир в Балашихе на балконе нашли тело шестилетнего мальчика. Следственный комитет в Подмосковье возбудил уголовное дело об убийстве ребенка. По словам следователей, сейчас специалисты проверяют связь между телом, найденным в квартире, и головой, обнаруженной в Гольяновском пруду — по предварительной информации, речь идет об одном и том же ребенке. В СМИ сразу же появились версии, что отчим мальчика может иметь отношение к убийству. Позже бабушка ребенка укрепила эти слухи. Она рассказала, что сожитель ее дочери увел шестилетнего ребенка из дома, после чего мальчика не видели.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Задержание матери и ее сожителя Мать и ее сожителя задержали. В распоряжении 360.ru появилось видео, на котором правоохранители уводят женщину в машину. Telegram-канал Baza предположил, что подозреваемые пытались скрыть следы преступления: голову ребенка вывезли примерно на восемь километров от дома — в Гольяновский пруд;

тело оставили на балконе;

пруд, располагавшийся ближе к дому, не выбрали, чтобы «не привязывать» место преступления к квартире.

Видео: 360.ru

По новой версии, озвученной Mash, сожитель женщины мог вовсе не участвовать в преступлении. Следствие проверяет возможность того, что мать сама убила и расчленила ребенка, а историю об отчиме придумала, чтобы увести расследование в сторону. Женщина задержана и, по данным канала, ведет себя неадекватно.

Что известно о матери ребенка Проблемы с психикой и зависимостью женщина состояла на учете у психиатра, RT уточняет диагноз — «параноидальная шизофрения»

у нее наблюдались слуховые и зрительные галлюцинации;

в 2025 году к ней четыре раза вызывали скорую по линии психиатрии;

употребляла вещества, по словам соседей;

испытывала приступы агрессии.

Фото: 360.ru

Образ жизни и работа родом из Пензенской области;

училась в МГГУ имени Шолохова, но не закончила вуз

работала продавцом, курьером, грузчиком, монтажником, мастером по ремонту бытовой техники ;

часто меняла место жительства. Финансовые проблемы имела долги около 100 тысяч рублей , брала многочисленные микрозаймы;

суд в Пензенской области ведет исполнительное производство. Поведение в социальных сетях Женщина считала себя «ведьмой», «проводником между мирами», писала о «знаках», «экспериментах с сознанием», публиковала рисунки «других миров», нарисованные при помощи нейросети. По ее словам, с 2022 года ее «стали преследовать цифры во снах». Она уверяла своих друзей в соцсетях, что обладает сверхспособностями.

Фото: прокуратура Москвы

Семья и дети Mash сообщает, что погибший мальчик был инвалидом и не мог ходить. Мать-одиночка едва справлялась с уходом, что, по предварительной версии, могло стать одной из причин убийства. У женщины есть еще один ребенок — девятилетняя дочь, ученица второго класса. Отец детей ушел из семьи в июне 2025 года. Он прожил с Еленой 10 лет и узнал о гибели сына уже из новостей. Версия о роли сожителя По информации прокуратуры, именно сожитель матери увел мальчика из дома, после чего ребенка никто не видел. Сейчас следствие проверяет: его предполагаемую роль в убийстве,

участие матери в сокрытии преступления. Показания бабушки Бабушка погибшего мальчика заявила, что не верит, что ее дочь могла сама совершить убийство. Она утверждает, что ребенка мать обычно оставляла с другой знакомой девушкой, если уходила из дома.

Видео СК и проведение экспертиз СК опубликовал оперативные кадры из квартиры в Балашихе: следователи изымают необходимые вещественные доказательства. По результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз. Что известно к этому часу голова ребенка найдена в Гольяновском пруду в Москве;

тело — на балконе квартиры в Балашихе;

погибшему — шесть лет;

предварительная причина смерти — удушение;

мать и ее сожитель задержаны;

мать состоит на учете у психиатра, у нее были галлюцинации и проблемы с зависимостью;

у женщины — долги и микрозаймы.