Дело о взятке возбудили против редактора Ura.ru

Уголовное дело возбудили в отношении сотрудника уральской редакции Ura.ru Дениса Аллаярова. Об этом сообщил осведомленный источник ТАСС в правоохранительных органах.

«В отношении Аллаярова возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки должностному лицу», — заявил собеседник агентства.

Обыски в уральской редакции Ura.ru начались утром 5 июня. Следственные действия подтвердили представители издания.

По некоторым данным, поводом для этого стало финансирование деятельности редакции в 2020 году НКО «Альянс врачей»*. Позже сотрудники агентства опровергли это сообщение и рассказали, что причиной начала обысков в офисе послужила заинтересованность правоохранителей в источниках информации о событиях криминального характера на территории Свердловской области.

Спустя некоторое время силовики нашли на компьютерах в уральской редакции подтверждения покупки оперативных сводок у представителей правоохранительных структур.

До начала обысков сотрудники Следственного комитета России задержали редактора Дениса Аллаярова. К нему не пустили адвоката.

*Организация включена Минюстом в список иноагентов.