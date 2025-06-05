Редакция Ura.ru подтвердила обыски в офисе в Екатеринбурге

Правоохранительные органы проводят обыски в редакции Ura.ru в Екатеринбурге. Эту информацию подтвердили в Telegram-канале издания.

«В редакции Ura.ru в Екатеринбурге сегодня проходит обыск. Сотрудники Следственного комитета заблокировали работу редакции и остановили работу головного офиса агентства», — сообщили в издании.

Одновременно с этим идет обыск в квартирах нескольких журналистов из местной редакции. Следователи заинтересовались источниками информации о событиях криминального характера на территории Свердловской области.

«Журналисты редакции в разных Telegram-каналах читают публикации с самыми завиральными и необычными версиями о причинах обыска. Ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет», — подчеркнули в Ura.ru.

Ранее стало известно, что силовики задержали двух журналистов уральской редакции Ura.ru перед началом обыска.