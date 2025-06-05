К задержанному редактору Ura.ru не пустили адвоката

«Несмотря на просьбы журналиста и его адвоката, следователь принял решение о недопуске адвоката к Денису», — рассказали коллеги задержанного сотрудника редакции.

По их словам, причиной начала обысков в офисе в Екатеринбурге стала заинтересованность правоохранителей в источниках информации о событиях криминального характера на территории Свердловской области.

Журналисты также добавили, что с проблемой недопуска правозащитника столкнулись и сотрудники офисов агентства в других городах. Адвоката к ним пустили не сразу. Представители Ura.ru добавили, что на данный момент приостановлена работа более 200 работников на территории восьми регионов.