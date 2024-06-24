Силовики ликвидировали пятерых боевиков в Дагестане

В Дагестане полицейские ликвидировали пятерых вооруженных боевиков, которые напали на православные храмы и синагогу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

«В Республике Дагестан в ходе контртеррористической операции нейтрализовано пять боевиков», — сказано в сообщении.

Ранее главное управление МВД по Дагестану опубликовало кадры с двумя убитыми боевиками в Дербенте. В ведомстве заявили об окончании активной части контртеррористической операции. Но режим КТО в республике пока сохраняется.

В воскресенье, 24 июня, вооруженные боевики напали на две православные церкви и синагогу в Дербенте и Махачкале. В Дербенте они убили священника Николая Котельникова и охранника храма.

В Махачкале боевики также убили охранника церкви, но служители вместе с прихожанами успели закрыться в здании храма. На улице вокруг шел бой между силовиками и террористами. Спустя некоторое время стрельба закончилась, и полицейские смогли вывести людей из церкви.

В результате теракта погибли как минимум девять человек, большинство из них — полицейские. Пострадали 16 человек, 13 из них — сотрудники правоохранительных органов.