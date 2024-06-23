«Охранника убили нашего». Священник записал видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от террористов

Священник записал видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от теракта

Фото: Телеканал «360»

Священник церкви в Махачкале, где во время нападения террористов находились 19 человек, записал видео из здания. Его опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

«Мы сидим в храме, охранника убили нашего», — рассказал священнослужитель.

Вооруженные боевики напали на две церкви и синагогу в Махачкале и Дербенте, когда православные отмечали праздник Святой Троицы. Сначала сообщалось, что террористы заблокировали 40 заложников в церкви в Махачкале. Потом в республиканском МВД уточнили, что служители и посетители церкви сами закрылись в здании, чтобы защититься от нападавших.

Рядом с церковью шел бой между силовиками и террористами. Около десяти часов вечера по московскому времени перестрелка закончилась. Силовики вывели людей из храма.

В Дербенте боевики убили охранника храма и священника Русской Православной Церкви Николая Котельникова. Террористы перерезали священнослужителю горло.

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