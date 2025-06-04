Ролики похищенного в Москве мужчины потребовали проверить на экстремизм

Депутат Саралиев потребовал от МВД проверить высказывания Щепихина на экстремизм

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев обвинил Арега Щепихина в призыве к сепаратизму и оскорблении народов России. Парламентарий отметил в Telegram-канале , что обратился в МВД с просьбой проверить блогера на экстремизм.

«Щепихин публично призывал к экстремизму, уничтожению народов России. Когда, наконец, задержали, скулит и жалуется», — заявил Саралиев.

Он направил министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву депутатский запрос с просьбой проверить высказывания блогера на предмет экстремизма, оскорбления чувств верующих, разжигания межнациональной и межконфессиональной розни, чтобы привлечь к ответственности.

Депутат заявил, что именно таких людей, как Щепихин, вербуют украинские спецслужбы. На подобное поведение, по словам Саралиева, следует немедленно реагировать и пресекать.

Несколько мужчин 3 июня увезли блогера с Ярославского вокзала в Москве, затолкав в багажник черного Mercedes с мигалками. Сотрудники ГИБДД остановили машину в трех километрах от МКАД.

Следком решил возбудить уголовное дело против предполагаемых похитителей, Главное управление по противодействию экстремизму МВД России начало проверку высказываний самого Щепихина. Его местонахождение неизвестно.