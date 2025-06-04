Не похищен, а задержан: в Чечне прокомментировали ситуацию с блогером Щепихиным

Чеченский министр Дудаев: блогера Щепихина в Москве не похитили, а задержали

Блогера Арега Щепихина, которого накануне увезли с Ярославского вокзала Москвы, не похитили, а задержали. Об этом заявил в Telegram-канале министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

Он назвал Щепихина преступником, призывавшим к этническим чисткам, оскорблявшим религию и заявлявшим о желании насиловать малолетних детей. По словам Дудаева, слова и действия блогера подпадают по меньшей мере под пять статей Уголовного кодекса. Также министр добавил, что правоохранительные органы квалифицируют преступления задержанного, чтобы привлечь к уголовной ответственности.

Отдельно Дудаев осудил тех, кто сейчас выступает в поддержку Щепихина, и назвал проплаченными посты в Telegram-каналах, в которых блогера выставляют жертвой.

«В стране, которая проводит специальную военную операцию, борясь с нацизмом, оправдывать и защищать нацизм — двойное преступление», — подчеркнул он.

Накануне несколько мужчин в деловых костюмах силой затолкали Щепихина в автомобиль Mercedes и увезли в неизвестном направлении. В районе Киевского шоссе иномарку остановили, однако позже отпустили, и сейчас машина вновь у Ярославского вокзала. Где сам увезенный, пока неизвестно.