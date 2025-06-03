В Москве неизвестные затолкали мужчину в багажник Mercedes с мигалками

Вооруженные люди силой увезли мужчину с Ярославского вокзала в Москве в багажнике автомобиля с мигалками. Он звал на помощь и утверждал, что это не задержание, сообщил Telegram-канал Baza .

Все произошло на глазах многочисленных очевидцев. Несколько мужчин в деловых костюмах и один в спортивном схватили пострадавшего за руки и ноги, протащили через здание вокзала, вынесли через рамки металлоискателя, затолкали в багажник черного Mercedes с мигалками.

Мужчина кричал, что это не полиция, и звал на помощь. Похитители, по словам очевидцев, были вооружены и говорили с акцентом.

Ранее в Ростовской области росгвардейцы схватили неадекватного мужчину с мачете. После осмотра в отделе полиции его увезли в психоневрологический диспансер.