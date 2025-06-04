Shot: блогер Щепихин находится на свободе, возможно, он в Новой Москве

Блогер Арег Щепихин сейчас находится на свободе, сообщил Shot . По словам источника Telegram-канала, в полицию мужчина не обращался.

«Точное местонахождение неизвестно, предварительно, он в Новой Москве», — добавил собеседник Shot.

Ранее ситуацию с Щепихиным прокомментировал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. Он подчеркнул, что блогера не похитили, а задержали.

Также министр назвал Щепихина преступником, призывавшим к этническим чисткам, оскорблявшим религию и заявлявшим о желании насиловать малолетних детей.

По словам Дудаева, слова и действия блогера подпадают по меньшей мере под пять статей Уголовного кодекса.