Блогер Щепихин — на свободе. Предположительно, он находится в Новой Москве
Shot: блогер Щепихин находится на свободе, возможно, он в Новой Москве
Блогер Арег Щепихин сейчас находится на свободе, сообщил Shot. По словам источника Telegram-канала, в полицию мужчина не обращался.
«Точное местонахождение неизвестно, предварительно, он в Новой Москве», — добавил собеседник Shot.
Ранее ситуацию с Щепихиным прокомментировал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. Он подчеркнул, что блогера не похитили, а задержали.
Также министр назвал Щепихина преступником, призывавшим к этническим чисткам, оскорблявшим религию и заявлявшим о желании насиловать малолетних детей.
По словам Дудаева, слова и действия блогера подпадают по меньшей мере под пять статей Уголовного кодекса.