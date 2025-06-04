Похитивших блогера на вокзале в Москве задержали

Сотрудники ГИБДД задержали похитителей бизнес-коуча Арега в районе Киевского шоссе в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Mercedes <…> остановили и оцепили сотрудники ГИБДД — в трех километрах от МКАД по Киевскому шоссе», — уточнили авторы канала.

Правоохранители уже разбираются в обстоятельствах произошедшего у Ярославского вокзала. При этом не уточняется, находился ли похищенный блогер в автомобиле. Официальная информация пока не поступала.

Блогера схватили в центре Москвы несколько мужчин. Вероятной причиной похищения бизнес-коуча назвали его провокационные посты в соцсетях, где он оскорблял жителей Чечни, Аллаха и Коран. Мужчину схватили спустя несколько минут после публикации его последнего видео. Тем самым он мог сам выдать свое местоположение.