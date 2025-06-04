Главное управление по противодействию экстремизму МВД России организовало проверку против блогера Арега Щепихина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские добавили, что накануне вечером задержали шестерых участников нашумевшего эпизода и доставили для разбирательств в линейное управление на Ярославском вокзале.

Корреспондент 360.ru приехал к дому Щепихина и пообщался с соседями.

«Здоровался, часто обращался… В этом смысле не могу сказать ничего плохого. Добродушный, спокойный», — рассказала одна из местных жительниц.

В последнее время, по ее словам, Щепихин редко появлялся по этому адресу, ссылаясь на командировки, а здесь в основном проживала его сестра. В квартире самого блогера отказались что-то комментировать.

«Не переживаю [за него]. Зачем? За то, что он гадости говорит, лучше бы его убили. <…> Так нельзя говорить. Все нации — это нации», — заявила собеседница 360.ru, не назвавшая имени.

Накануне на Ярославском вокзале неизвестные затолкали Щепихина в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Позже министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что это было не похищение, а задержание. Он назвал блогера нацистом и преступником и заявил, что тот наговорил как минимум на пять статей Уголовного кодекса.

Сейчас Щепихин уже на свободе и, по данным Telegram-канала Shot, находится в Новой Москве.