Последователя пикап-коуча Лесли отправили в колонию на 1,5 года

В Москве вынесли приговор последователю блогера Алекса Лесли за насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Приговором Тверского районного суда города Москвы Башин Алексей Геннадьевич признан виновным <…> назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отметили в пресс-службе.

В конце июня несколько девушек обратились в полицию с жалобами на домогательства в центре столицы. По их словам, наставником мужчин, которые их преследовали, был Лесли — автор курсов по соблазнению. В своих обращениях блогер призывал последователей делать непристойные предложения незнакомым женщинам и совершать сексуальные преступления.

Тверской суд признал информацию, размещенную в Сети блогером Алексом Лесли, запрещенной к распространению на территории России.

Ранее скандально известного блогера Алекса Лесли заочно арестовали в Москве. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. Несколько лет назад Лесли оказался в тюрьме в Таиланде. Его арестовали за организацию проституции.