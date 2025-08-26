Блогера Алекса Лесли заочно арестовали в Москве

Скандально известного блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) заочно арестовали в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Решение об аресте принял Тверской районный суд столицы. Он удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кириллову меру пресечения в виде заочного ареста сроком на два месяца с момента задержания.

Лесли обвиняется в насильственных действиях сексуального характера. Поскольку дело связано с нарушением половой неприкосновенности, слушание проходило в закрытом для СМИ режиме.

Блогер не впервые оказался в центре скандальной истории. Несколько лет назад его арестовали в Таиланде по обвинению в организации проституции.