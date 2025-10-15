«Пропаганда педофилии и извращений». Материалы Алекса Лесли запретили в России

Московский суд запретил на территории России материалы известного блогера Александра Кириллова, известного под пчевдонимом Алекс Лесли, за пропаганду опасного контента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Сергей Зайцев, председатель движения «Зов Народа», поддержал судебное решение. В своем комментарии для 360.ru он заявил, что деятельность Лесли носила преступный характер.

То, что делал Лесли и его последователи — это прямая пропаганда насилия, педофилии и извращений, прикрытая циничной маской «личностного роста». Он не учил знакомиться, он учил быть аморальным и не уважать женщин.

Общественный активист напомнил о реальных последствиях таких тренингов. Он указал на случай нападения на женщин в районе Китай-города.

«Тот факт, что после его „курсов“ происходили реальные нападения на женщин, как это случилось на Китай-городе, — это прямое доказательство того, насколько глубоко эти идеи могли проникнуть в сознание его последователей. По сути, он развращал общество и плодил потенциальных преступников», — заявил представитель движения.

Зайцев выразил надежду на задержание самого блогера. Он также поблагодарил прокуратуру и суд за оперативную реакцию.

Ранее московский суд пересмотрел приговор блогеру Елене Блиновской, которую ранее осудили на пять лет колонии за уклонение от налогов и отмывание денег.