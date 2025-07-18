Секс-коуч Алекс Лесли пообещал вернуться в Москву. Решил попиариться?

Заявление секс-коуча Алекса Лесли по поводу возвращения в Россию может быть пиар-ходом. На это в беседе с 360.ru указал его адвокат Илья Смирнов.

Юрист напомнил, что против блогера в России возбудили уголовное дело. Вероятно, по этой причине он может не захотеть возвращаться, несмотря на обещание.

«Я сомневаюсь. Может быть, это пиар-ход», — сказал он.

Смирнов не стал раскрывать подробности о расследовании уголовного дела. Процессуальных действий с блогером не ведут, потому что он не в России.

Алекс Лесли оказался в центре скандала из-за своих советов по соблазнению девушек. После этого началась волна домогательств к женщинам в центре Москвы. Соблазнитель подстрекал учеников знакомиться с противоположным полом, а при отказе — хватать за пятую точку. СК возбудил уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию.

Кроме того, у Лесли скандальная репутация. Несколько лет назад он оказался в тюрьме в Таиланде. Его арестовали по статье об организации проституции.