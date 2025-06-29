Сегодня 14:28 Ты не виновата. Как защитить себя от домогательств и справиться с последствиями насилия Психолог Валуева рассказала, как насилие влияет на психику жертвы 0 0 0 Фото: Pascal Deloche/Godong / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В центре Москвы произошла серия домогательств. Парни в одиночку или группами подходили к девушкам и трогали их за интимные места. Некоторые хватали за руку и пытались затащить в безлюдный переулок. Позже выяснилось, что ответственен за волну преступлений самопровозглашенный «пикап-гуру» Алекс Лесли. Он назвал произошедшее «телесным тренингом» и призвал продолжать агрессивные знакомства. О том, как действовать в таких ситуациях, куда обращаться за помощью, как насилие отражается на психике и реальные истории жертв — в материале 360.ru.

Почему мужчина совершает насилие Самая яркая причина, которая заставляет домогаться девушек, — психопатическое расстройство личности с садистскими наклонностями. Также этому способствует токсичная среда, в которой человек рос. Тот, кто впитал негативный шаблон, начинает воспринимать асоциальное поведение как норму. Он просто не знает и не умеет по-другому. «Иногда за счет приставания к девушкам мужской пол самоутверждается, получает подтверждение своей силы, маскулинности и потенции. Почувствовать доминирование проще всего, отыгрываясь на более слабом. Это бывает даже бессознательно. Еще стоит отметить чувство безнаказанности, уверенности, что ничего за поступок не будет», — объяснила 360.ru клинический психолог, гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская. Немаловажный фактор — обида на женщину. Боль или травма побуждают доказать самому себе, что с ним все нормально. Тот, в ком проснулось природное желание чувствовать маскулинность, начинает воспринимать девушку как добычу. Он хочет властвовать, а социальный стереотип «она сама виновата» тут играет ему только на руку.

Фото: Huebner/imago stock&people / www.globallookpress.com

У него растет самооценка, есть полное ощущение, что он прав, а произошедшее — норма и так и нужно себя вести. Парень получает удовлетворение от контроля, добивается своего и испытывает в этом состоянии ту самую маскулинность. «Он считает себя главным. Его не волнует мнение девушки, потому что он решает. Он царь и бог», — подчеркнула эксперт. Нужно помнить: абсолютно не важно, во что девушка одета и как она себя ведет. Виноват всегда агрессор. Как насилие над женщиной влияет на ее психическое здоровье Насилие или домогательство приводят к чувству униженности, ощущению себя объектом, а не человеком. Дальше ярость и бессилие чередуются с виной и стыдом, мол, я сама виновата, что не дала отпор и недостаточно сопротивлялась, отметила дипломированный психолог Анастасия Валуева. Появляется ощущение нереальности, будто все происходит не с жертвой — защита психики, которая словно хочет отгородиться от случившегося.

Фото: John Lamparski/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Девушки перестают доверять парням, потому что даже если мозг забудет про домогательство или насилие, то тело все помнит. Могут появиться проблемы в построении взаимоотношений как в сфере любви, так и на работе, и в дружбе. Человек боится новых знакомств, выходить в люди. Секс начинает вызывать внутренний дискомфорт, а тело отвергать спутника. Например, ни с того ни с сего появляется молочница.

Есть риск замирания, отторжения партнера. Нежелание входить в контакт с мужчиной, вообще подходить к нему, проблемы в интиме, страх прикосновений. Жертва может какое-то время избегать мест или ситуаций, напоминающих об агрессии. Но главное, существует вероятность, что это останется навсегда. Валерия Амелина-Прилепская

Развивается посттравматическое стрессовое расстройство: кошмары, навязчивые воспоминания, тревожность, панические атаки (даже при отсутствии ощущения угрозы), гипербдительность, негативные убеждения о себе, чувство стыда, потеря интереса к любимым занятиям и трудности с переживанием положительных эмоций. Включается избегающее поведение. Появляется агорафобия — боязнь открытого пространства, подчеркнула Анастасия Валуева. Дальше изменение привычной деятельности, например, смена маршрута или отказ от поездок в общественном транспорте. «Происходят сдвиги в поведении, самооценке, самоосознании, как я вижу теперь себя. То есть я какая-то не такая, плохая, привлекаю насильников, недостаточно сильная, неправильная. Человек начинает сам себя есть и навязчиво проверять одежду, не провоцирует ли она косые взгляды. То есть классическое „сама виновата“, — пояснила дипломированный психолог.

Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Молодые девушки уязвимее, домогательство наносит им очень глубокую травму. Особенно если это делает группа, как в случае с последователями Алекса Лесли. Ситуацию усугубляют повторяемость эпизодов, отсутствие поддержки и обвинения. Как действует психика в момент опасности Самый распространенный сценарий в случае домогательства — девушка просто замирает. По словам психолога Юлии Шпагиной, такое бывает потому, что нас всех с детства учат не высказывать свое мнение и не проявляться. А у мальчиков и девочек очень впечатлительная психика. Все сценарии по типу «не неси ерунду», «не рисуй на обоях», «не пой, тебе же медведь на ухо наступил» нарастают как снежный ком. «И, как ни странно, но вот у таких личностей, когда они вырастают в девушек, при нападении, при вторжении в их пространство образуется схожая с ранними годами жизни ситуация, когда им пришлось замереть», — рассказала Шпагина. Следующая реакция — бег. Но на него решаются не все, ведь нужна смелость. Третья и самая редкая — нападение. Потому что, во-первых, девушка не всегда грамотно рассчитает свои силы, даже если она профессиональная спортсменка. Во-вторых, насильник может быть не один.

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Некоторые пытаются задобрить нападающего, что тоже инстинкт выживания. Как справиться с последствиями насилия Мозг иногда блокирует воспоминание, но, если не обращаться за помощью, травматизация будет повторяться. Например, углубить ее способны даже сцена с изнасилованием в фильме или обычные разговоры. Потому жертве важно помнить, что она не одна. После случившегося необходимо незамедлительно написать заявление в полицию. Домогавшийся должен быть привлечен к ответственности. После этого не побояться рассказать близким и, если нет страха публичности, придать ситуацию огласке через соцсети. Но здесь существует риск усугубить травму, потому что в ситуации насилия или приставания на сторону жертвы встают не все. «Люди состоят из эмоций и программ, которые в нас заложили среда и обстоятельства. Если деструктивные чувства не прожиты до конца, не вынуты, то они потом присоединяют другие негативные состояния. Ситуация ухудшается вплоть до отторжения мужчин. Так что нужно найти грамотного специалиста и выгрузить эту боль», — подчеркнула психолог Юлия Шпагина.

Фото: Pascal Deloche/Godong / www.globallookpress.com

Близкое окружение девушки способно помочь ей теплыми объятиями, словами любви, что она нужна и в безопасности. Ее защитят, выслушают. В домашних условиях получится облегчить состояние с помощью дневника. Главное, чтобы доступа к нему больше ни у кого не было. Способы предотвращения насилия Специалист по работе с кризисными состояниями Анастасия Елисеева дала пять советов, как реагировать на уличные приставания. Агрессор часто ожидает эмоциональную реакцию: страх, смущение, гнев. Однако можно не дать ему желаемого: Превратиться в «серый камень» Суть техники — стать для насильника максимально неинтересным объектом. Не вступать в зрительный контакт, не отвечать на вопросы или комментарии. Следует сохранять нейтральное выражение лица, не демонстрировать ни страха, ни раздражения. Идти своим маршрутом, как будто ничего не происходит. Мужчина, не получая эмоциональной подпитки, часто теряет интерес и переключается на другую цель.

Фото: РИА «Новости»

Четко и коротко обозначить границу Использовать короткие, ясные, безличные фразы. Смотреть не в глаза, а в область переносицы или подбородка, и произносить уверенным, ровным голосом: «Оставьте меня в покое», «Я не хочу с вами разговаривать» или «Отойдите». Создать «социальных свидетелей» Агрессоры предпочитают действовать, когда жертва изолирована. Основная задача — разрушить это. Нужно отойти туда, где есть люди: магазин, остановка, переход на оживленную сторону улицы. Достать телефон и сделать вид, что происходит диалог с кем-то, или на самом деле позвонить: «Да, я уже подхожу, вижу тебя». Можно прямо обратиться за помощью к прохожему: «Извините, этот человек преследует меня, вы не могли бы пройти со мной до светофора?» Появление свидетелей резко снижает шансы на продолжение домогательств. Агрессор понимает, что его действия видны и могут иметь последствия.

Фото: Thomas Trutschel/photothek.de vi / www.globallookpress.com

Техника «заезженной пластинки» Если преследователь настойчив и продолжает диалог после просьбы остановиться, не нужно придумывать новые аргументы. Просто повторять одну и ту же фразу. Это изматывает собеседника и демонстрирует непоколебимую позицию девушки, которая не дает поводов зацепиться за слова. Доверять интуиции и уходить Интуиция — сильный инструмент самосохранения. Если ситуация кажется опасной, не стоит сомневаться. При ощущении угрозы немедленно увеличить дистанцию. Быстрым шагом или бегом направиться в безопасное, людное и освещенное место. Интуиция обрабатывает множество невербальных сигналов опасности (агрессивная поза, мимика, тон голоса), которые сознание иногда игнорирует. Доверие ей позволяет действовать на опережение и избежать реальной угрозы. Девушки, запустившие флешмоб, советовали начать лаять, чтобы насильник подумал, что та, к кому он хотел пристать, не в себе. Универсальной таблетки нет, но следует помнить о возможных вариантах.

Фото: Md. Mehedi Hasan/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Как распознать потенциального насильника У агрессоров пристальный взгляд, отметила Амелина-Прилепская. Такие люди специально нарушают личное пространство. Например, случайно наступают на ногу и внимательно, может быть, даже с наслаждением смотрят, как девушка отреагирует. Насильника часто выдает поведение. Анастасия Елисеева выделила несколько особенностей: Асинхронность. Слова дружелюбные, но тело напряжено, кулаки сжаты, а улыбка не затрагивает глаза.

Тестовые вопросы. Парень спрашивает слишком личное, чтобы проверить границы потенциальной жертвы («А ты одна живешь?», «Чего так поздно гуляешь?»). Это не интерес, а прощупывание почвы.

«Охотничий» взгляд. Не просто долгий, а сканирующий, оценивающий. Человек смотрит на жертву не как на личность, а как на объект, быстро переводя взгляд с лица на тело и обратно.

Имитация жертвы. Попытки вызвать жалость («У меня был тяжелый день, просто поговори со мной») — манипуляция, нацеленная на то, чтобы усыпить бдительность.

Фото: РИА «Новости»

Реальные случаи домогательств Елена (имя изменено) — Это произошло в метро. Я стояла очень близко к краю платформы и ждала маму. И тут почувствовала сильный резкий шлепок по пятой точке. Сначала подумала, что так решили пошутить либо мой молодой человек, либо кто-то из подруг. Повернувшись, остолбенела: сзади меня был мужчина нерусской внешности. После своего действия он спросил мое имя. В тот момент я не знала, что делать, поэтому молча смотрела на него удивленными глазами. Не добившись от меня ответа, он подошел к другой девушке и спросил то же самое. Та его послала, и он ушел дальше по своим делам. Сразу скажу, что одета была не вызывающе, кто бы что ни говорил.

После случившегося стояла и смеялась. Просто началась истерика. Вокруг было много людей, но никто не задал вопрос, все ли в порядке.

Позже поняла, почему так отреагировала. Боялась того, что мужчина меня столкнет с платформы, если грубо ему отвечу. К сожалению, даже в общественных местах девушка не может чувствовать себя в безопасности.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Юлия — Ситуация произошла в феврале 2024 года на переходе к станции метро Рижская. Иду по нему, что-то делаю в телефоне. Боковым зрением вижу, как какой-то человек идет рядом со мной. Поворачиваюсь, а он смотрит в экран моего гаджета. Успеваю только спросить, что он делает, и подумать: начинаю орать или отбиваться. А тот спрашивал мое имя и не отставал. Все время улыбался с максимально неприятным видом. Прижала к себе сумку и убрала телефон с рукой в карман. Он предложил стать его женой, но я сказала, что меня такое не интересует. Тогда парень откровенно нагло начал лапать за все непозволительные места. Мне повезло — за меня заступился другой юноша, и тот убежал. Потом отходила от случившегося несколько дней.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Полина — В 2022-м летом шла в платье ниже колена с подругой через дорогу от Московского зоопарка в свой же день рождения. Спутница подарила мне картину, так что руки были заняты. Шли болтали, и вдруг я ощутила, как меня схватили за пятую точку. Повернулась и увидела хохочущего человека нерусской внешности. Он быстро убежал к своим приятелям. Первые секунд пять мы были в шоке. Как они отбежали толпой, я опустила картину, начала их снимать и орать вслед нецензурные слова.

Было настолько мерзко, несправедливо, внутри разрывало от злости. Я нашла телефон местного участкового. Рассказала ситуацию, прислала фото. Он меня проигнорировал. Пришла домой и очень долго стояла в душе, чтобы отмыться.

Очень обидно, что в моменте не смогла себя защитить. И что никто их не наказал. Екатерина, автор статьи — Все произошло зимой 2020 года. Я стояла в метро ждала подругу. Вдруг резко почувствовала, как меня схватили за пятую точку и сжали ее. Резко обернулась и увидела мужчину с ухмылкой и оценивающим взглядом. Тогда я не сразу поняла, что произошло. Стояла в оцепенении минут 15. Спутница как назло опаздывала, а меня постепенно начала накрывать истерика. Всю прогулку плакала, а позже винила себя за то, что не врезала ему за его действие. Это лицо с полным ощущением безнаказанности, будто все нормально и так и должно быть, я запомнила на всю жизнь.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Чем опасен флешмоб Алекса Лесли То, что «гуру пикапа» подает, как способы повышения самооценки и умение добиваться своего в общении с девушками, чувствуя себя королем, на самом деле лишь красивая обертка. В реальности же под искусством соблазнения замаскирована технология психологического давления и манипулирования. «Идет жесткая дегуманизация отношений, где женщина — не личность, а лишь объект и трофей. Делается акцент на доминировании, подавлении воли партнера и создании искусственной иерархии», — отметила Валуева. Подобные тренинги соблазнения — школа цинизма, курсы по построению ложной самооценки и психологическому насилию в целях получения мгновенного доступа к сексу. Коучи разрушают самооценку учеников, подменивают понятия через манипуляцию и создают культ и зависимость. Такие люди, как Лесли, должны восприниматься последователями единственным источником истины.

Фото: РИА «Новости»

Одиночество в современности — проблема массовая, подчеркнула эксперт. Но таким, как Лесли, на руку играет не только это. Сейчас кризис традиционных моделей мужественности. Мужской пол потерян, инфантилен, больше не знает, что делать. Им хочется быстрых решений, а вот работать над собой желания нет. Заниматься с психологами долго, а нужно быстрое и мгновенное решение: найти девушку и заняться с ней сексом, потом следующую и так далее. Валуева указала на нехватку доступных здоровых моделей обучения коммуникации и построению отношений. «Опять же возвращаемся к семье. Если у человека не сформированы нравственность и положительный образ системы, он вырастет с искажениями. Поход к секс-коучу ситуацию только усугубит», — подытожила психолог.