Отца террористов из Дагестана опять задержали по новому обвинению

В Дагестане вновь задержали бывшего главу Сергокалинского района Магомеда Омарова. Он стал фигурантом уголовных дел по экономическим преступлениям, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Задержан экс-глава Сергокалинского района республики Магомед Омаров. В отношении него возбуждены уголовные дела по экономическим преступлениям», — сказал он.

Омаров ушел в отставку сразу после того, как его сыновья приняли участие в нападениях на церкви, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте 23 июня. Одного из них, Османа Омарова, считали главарем банды. Погибли 22 человека, в том числе полицейские.

Отца арестовали на 10 суток по статье о мелком хулиганстве, и он вышел на свободу 4 июля. Других его сыновей тоже взяли под стражу. Жена одного из них заявила журналистам, что братья догадались о планах террориста по статусу в мессенджере и пытались отговорить его.