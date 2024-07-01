Число жертв нападения террористов в Дагестане выросло до 22

Жертвами нападения вооруженных боевиков в Махачкале и Дербенте стали 22 человека. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов в ходе с представителями институтов гражданского общества. Прямую трансляцию встречи запустили в Telegram-канале руководителя республики.

В ходе своего выступления Меликов подчеркнул, что последним погибшим в ходе терактов стал сотрудник полиции, ушедший из жизни от полученных травм в больнице Дагестана на следующий день после нападения боевиков.

«В результате совершенных терактов погибли 22 человека: 21 непосредственно в ходе террористических атак и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжелых ранений», — заявил глава Дагестана.

Он добавил, что один из ликвидированных боевиков оказался участником беспорядков в аэропорту Махачкалы, устроенных в октябре прошлого года.

Вооруженные боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале в воскресенье, 23 июня. Также они вступили в перестрелку с сотрудниками полиции в обоих городах. Силовики Дагестана объявили о введении режима контртеррористической операции.

Жертвами нападений боевиков стали священник православного храма Дербента — протоиерей Николай Котельников и охранник одной из церквей. По данным республиканского Минздрава, в результате терактов погибли 21 человек, среди которых оказались мирные жители и правоохранители.

Кроме того силовики ликвидировали пять участников нападений, двое из которых оказались сыновьями бывшего главы главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Самого бывшего чиновника арестовали по делу о мелком хулиганстве.