Арестованным в Дагестане братьям Омаровым разрешили получить вещи от родственников

РИА «Новости»: жены арестованных братьев Омаровых передали им еду и вещи

Супруги братьев Омаровых, арестованных по обвинению в совершении терактов в Махачкале и Дербенте, передали мужьям личные вещи и еду. Об этом РИА «Новости» рассказала родственница обвиняемых.

Она отметила, что им разрешили передать одежду и продукты.

«Они передали, и продолжаем ждать», — добавила женщина.

Верховный суд республики Дагестан сообщил, что группу боевиков, совершивших теракты 23 июня, организовал сын экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Его шестерых сыновей арестовали по статье за мелкое хулиганство, они получили от двух до 13 суток пребывания под стражей.

Боевики устроили теракт в православный праздник Святой Троицы. По данным Telegram-канала Baza, план нападения готовил Магомед Закаригаев — брат одного из ликвидированных террористов Али Закаригаева.