«Никого не слышал». Братья пытались остановить главаря террористов в Дагестане

Жена Омара Омарова Зарина: братья пытались остановить Османа перед терактом

Фото: РИА «Новости»

Братья Османа Омарова, которого ликвидировали во время теракта в Махачкале, пытались отговорить его от нападения. Жена одного из них, Омара Омарова, Зарина рассказала об этом РИА «Новости».

Муж позвонил ей в день нападения и сказал, что увидел в WhatsApp родственника подозрительный статус. Вместе с другими братьями Омар Омаров выехал в город, одновременно пытаясь дозвониться до Османа Омарова.

«Один из братьев сказал, что успел до него дозвониться и кричал: „Осман, остановись, умоляю!“. Но он [Осман] никого не слышал. Потом до него уже никто не смог дозвониться, и братья выехали в город», — сказала она.

По словам женщины, семья не знала о радикальных взглядах Османа Омарова. Он занимался строительством и не вызывал подозрений.

Мужчину ликвидировали при теракте в Махачкале. Именно его назвали организатором группировки. Отца Османа Омарова, бывшего главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, и братьев арестовали по статье о мелком хулиганстве.

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