Стал известен организатор терактов в Дагестане

Группу боевиков, организовавшую теракты в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Об сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

По данным правоохранителей, один из сообщников Османа Омарова рассказал, что именно тот создал преступную группировку, которая была объединена едиными мотивами.

«Стали готовиться к совершению на территории Республики Дагестан террористических актов», — привел суд заявление подозреваемого в причастности к теракту.

Ранее шестерых сыновей Магомеда Омарова арестовали по статье за мелкое хулиганство. Теракты в Дагестане произошли 23 июня. В результате ЧП погиб 21 человек.