Арестованный экс-глава Сергокалинского района Дагестана вышел на свободу

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров вышел на свободу после ареста

Фото: РИА «Новости»

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров вышел на свободу, отбыв установленный судом десятидневный срок ареста. Об этом сообщил общественник Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

«Вчера поздно вечером бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров, отец террориста Османа Омарова, отбыв установленный судом арест на 10 суток, вышел на свободу», — написал он.

Омаров ушел с поста главы района после терактов в Дагестане, произошедших 23 июня. В результате атаки террористов погибли 22 человека, среди которых оказались мирные жители и полицейские. По предварительным данным, среди ликвидированных боевиков оказались двое его сыновей. Кроме того, предположительно, в атаках мог участвовать племянник Омарова Абдусамад Амадзиев.

Бывшего главу района арестовали по делу о мелком хулиганстве 25 июня.

Облава на эстраде. Законопроект о дресс-коде звезд — помощь обществу или нарушение прав?

Победу лейбористов на выборах в Британии объяснили усталостью избирателей

Украина ни при чем. Евросоюз отправит Орбана в Москву из-за проблем с экономикой

Очищение от зла и грехов. Почему на Ивана Купалу мылись в банях и искали папоротник

Союз промышленности и капитала. Зачем экономике России чеболизация

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте