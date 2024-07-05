Арестованный экс-глава Сергокалинского района Дагестана вышел на свободу
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров вышел на свободу после ареста
Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров вышел на свободу, отбыв установленный судом десятидневный срок ареста. Об этом сообщил общественник Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.
«Вчера поздно вечером бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров, отец террориста Османа Омарова, отбыв установленный судом арест на 10 суток, вышел на свободу», — написал он.
Омаров ушел с поста главы района после терактов в Дагестане, произошедших 23 июня. В результате атаки террористов погибли 22 человека, среди которых оказались мирные жители и полицейские. По предварительным данным, среди ликвидированных боевиков оказались двое его сыновей. Кроме того, предположительно, в атаках мог участвовать племянник Омарова Абдусамад Амадзиев.
Бывшего главу района арестовали по делу о мелком хулиганстве 25 июня.