Уже дома и записывает видео. Обвиненного в убийстве Бакальчука отпустили

Сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука, которого задержали в рамках уголовного дела о стрельбе у главного офиса компании, отпустили домой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам предприниматель.

Бакальчук снял видеообращение на фоне картины в домашней обстановке. Он рассказал, что с ним все в порядке, а также поблагодарил подписчиков за поддержку.

После перестрелки у офиса Wildberries, в результате которой погибли два человека, обвинения предъявили 33 задержанным, в том числе и Бакальчуку. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, среди которых были «Убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Однако сегодня предприниматель заявил, что его отпустили.