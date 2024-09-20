Уже дома и записывает видео. Обвиненного в убийстве Бакальчука отпустили

Сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука, которого задержали в рамках уголовного дела о стрельбе у главного офиса компании, отпустили домой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам предприниматель.
Бакальчук снял видеообращение на фоне картины в домашней обстановке. Он рассказал, что с ним все в порядке, а также поблагодарил подписчиков за поддержку.
После перестрелки у офиса Wildberries, в результате которой погибли два человека, обвинения предъявили 33 задержанным, в том числе и Бакальчуку. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, среди которых были «Убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Однако сегодня предприниматель заявил, что его отпустили.
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