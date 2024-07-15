Осужденного за мошенничество президента ФСБ отпустили раньше срока

Президент Фонда содействия безопасности (ФСБ) Андрей Першин, которого признали виновным в мошенничестве, покинул тюрьму на месяц раньше срока. Московский суд постановил выпустить его условно-досрочно, сообщил «Коммерсант» .

Першина арестовали еще в марте 2021 года. Тогда его отправили в СИЗО на два месяца. Спустя несколько лет мужчину признали виновным в мошенничестве на сумму в 24 миллиона рублей и приговорили к пяти годам колонии. До решения суда он находился в следственном изоляторе, с учетом этого времени общий срок Першин отбыл почти полностью.

По данным агентства, его не отравляли в колонию. Осужденного содержали в московском изоляторе № 5 «Водник». Администрация учреждения не выступила против ходатайства об условно-досрочном освобождении. Преображенский суд Москвы постановил выпустить Першина на свободу.