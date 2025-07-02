Жители Подмосковья подали еще 400 тысяч заявок на выписку из домовой книги

Выписка из домовой книги стала самой популярной онлайн-услугой в Подмосковье. С января на региональном портале оформили более 400 тысяч заявлений на получение этого документа.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, в рамках услуги можно получить информацию о зарегистрированных в помещении людях.

Обычно документ требуется при оформлении наследства, покупке квартиры, постановки подростка на учет в военкомате и в других случаях. Выписку могут выдать собственнику помещения, а также те, кто там прописан.

«Специалисты цифровой зоны МФЦ всегда проконсультируют по поводу того, как правильно оформить заявление на получение выписки из домовой книги в электронном виде», — подчеркнула директор «МО МФЦ» Галина Варганова.

Услуга предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня.