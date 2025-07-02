Фотовыставку к 20-летию Общественной палаты открыли на Тверском бульваре Москвы

Общественная палата России отметила свое 20-летие. К юбилею на Тверском бульваре в центре Москвы открылась публичная фотовыставка, рассказывающая о работе организации, появившейся в 2005 году и ставшей настоящим толчком в развитии гражданского общества.

На установленных стендах посетители фотовыставки увидят первые общественные слушания, проекты и экспедиции, которые устраивали члены разных созывов.

Первый заместитель Общественной палаты Вячеслав Бочаров нашел свою фотографию, на которой он изображен с телеведущим Николаем Дроздовым на Шпицбергене.

«Там мы провели первую арктическую экологическую конференцию, связанную с вопросами чистоты Арктики», — рассказал он.

На открытие фотовыставки пришли депутаты, москвичи и гости столицы, а также общественные деятели, входившие в палату на протяжении многих лет.

Выставка продолжит работу до 31 июля, ознакомиться с ней могут все желающие.

За 20 лет работы такие палаты появились в регионах и муниципалитетах. В начале июня первое заседание в новом составе провели члены пятого созыва Общественной палаты городского округа Красногорск. В ходе работы участники избрали председателем Владимира Тонкоева, а также утвердили 12 профильных комиссий, отвечающих за различные сферы.