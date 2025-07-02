Россиянам объяснили необходимость усиления мер безопасности детей в Сети

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Роскомнадзор с призывом о разработке инициатив по улучшению мер защиты несовершеннолетних в интернете. Новые меры действительно могут поспособствовать улучшению вопроса безопасности детей в Сети, заявила в разговоре с 360.ru детский и семейный психолог Надежда Резенова.

Эксперт отметила, что внедрение инициативы Останиной будет полезным, однако при этом параллельно следует вести профилактическую и просветительскую работу и с детьми, и с родителями.

«Реальность действительно другая сейчас, нежели была несколько лет назад, даже элементарно сравнить с предыдущими поколениями, когда интернета в такой доступности не было. Поэтому мы учимся в этом жить, и поэтому нужны некие правила и ограничения. Потому что некоторые родители не всегда понимают, что правила и границы — это необходимое условие для любви детей», — сказала она.

Психолог также отметила, что родителям следует обратить внимание и на свое поведение, потому что зачастую они не контролируют время детей в интернете и в свободном доступе предоставляют им гаджеты, чтобы не мешали заниматься делами.

«На мой взгляд, это пагубная история. Конечно, когда какая-то непривычная ситуация, скажем, долгосрочный перелет, переезд, где нужно время, пусть [ребенок] поиграет», — добавила она.

Резенова порекомендовала родителям до наступления школьного возраста показывать ребенку только мультики, а позже знакомить его с интернетом и гаджетами, но начинать с небольших промежутков времени — 10-15 минут.

«Это индивидуально. Здесь необходимо смотреть на состояние ребенка. Если родители замечают, что после он агрессивный, злой, неуправляемый, внимание рассеивается, то и это время убираем», — заключила она.

Ранее психолог призвала родителей вместо жесткого контроля открыто говорить с детьми о рисках интернета.