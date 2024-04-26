Обыски по делу замминистра обороны России продолжились | 360°

Криминал 26 апреля 2024, 07:17 Обыски по делу замминистра обороны России продолжились РИА «Новости»: обыски по делу Иванова проходят по нескольким адресам РИА «Новости»

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Следственные действия по делу о получении взятки продолжились, главным фигурантом которого стал замминистра обороны России Тимур Иванов, продолжились. Обыски пройдут еще по нескольким адресам, сообщил источник РИА «Новости».

«По нескольким адресам, которые связаны с делом Иванова, продолжаются обыски», — сказал он.

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Суд арестовал на два месяца трех фигурантов дела, в том числе самого Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина. Адвокат Денис Балуев планировал обжаловать меру пресечения. Замминистра отправили в СИЗО Лефортово, а счета и активы его семьи заблокировали. Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы по статье 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере».

Тверской суд Москвы рассмотрел дело в отношении другого чиновника — бывшего замминистра культуры России Ольги Яриловой. Гособвинение просило для нее семь лет колонии за махинации с «Пушкинскими картами» на 125 миллионов рублей.