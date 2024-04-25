Суд Москвы вынес приговор замминистра культуры Яриловой | 360°

Общество 25 апреля 2024, 14:45 Суд Москвы вынес приговор замминистра культуры Яриловой Бывшего замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам колонии Министерство культуры Российской Федерации

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Тверской суд Москвы вынес приговор бывшему замминистра культуры Ольге Яриловой, которую обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Ей назначили наказание в виде семи лет колонии общего режима. Об этом сообщили «Ведомости».

Яриловой запретили занимать должности на государственной службе в течение двух лет. Кроме того, судебная инстанция удовлетворила иск министерства о взыскании с подсудимой 126 миллионов рублей.

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Чиновницу обвиняли в необоснованном включении в программу «Пушкинской карты» Музея мороженого в Москве. Летом 2022 года в ФКУ «Цифровая культура» установили, что организация не является музеем.

Ярилова должна была исключить Музей мороженого из программы, но не сделала этого. Ее задержали весной 2023 году. Рассмотрением дела по существу занимались с ноября того же года. После предъявления обвинения Ярилова находилась в СИЗО.

Ранее суд в Москве отправил под арест заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о коррупции.