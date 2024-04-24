Обвинение запросило семь лет для экс-замминистра культуры Яриловой | 360°

Криминал 24 апреля 2024, 16:57 Обвинение запросило семь лет для экс-замминистра культуры Яриловой Экс-замминистра культуры Яриловой запросили семь лет по делу «Пушкинских карт» РИА «Новости»

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Прокуратура попросила Тверской суд Москвы приговорить бывшего заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову к семи годам колонии по делу о махинациях с «Пушкинскими картами». Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости».

Сторона гособвинения напомнила, что махинации Яриловой причинили ущерб в размере 125 миллионов рублей.

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По материалам дела, по инициативе чиновницы в программу «Пушкинской карты» включили Музей мороженого, расположенный в одной из башен «Москва-Сити». По мнению прокуратуры, учреждение является некоммерческим и не имеет никакой культурной ценности.

Ярилова своей вины не признала. Пост заместителя министра культуры она занимала с 2018 года по сентябрь 2020-го. Уволилась по собственному желанию.

Весной прошлого года бывшую чиновницу задержали и обвинили в превышении должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия. Басманный суд Москвы отправил Ярилову в следственный изолятор.

«Пушкинская карта» действует в России с 1 сентября 2021 года. По ней школьники и студенты могут бесплатно посещать театры, музеи и концерты. Годовой номинал карты составляет пять тысяч рублей. Компенсацию стоимости билетов учреждения культуры получали за счет государственного бюджета.