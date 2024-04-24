Сообщника замминистра обороны России арестовали | 360°

Криминал 24 апреля 2024, 11:01 Сообщника замминистра обороны России арестовали Басманный суд арестовал на 2 месяца сообщника замглавы Минобороны Бородина

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Сергея Бородина арестовали по уголовному делу о получении взятки в крупном размере при проведении подрядных работ для нужд Минобороны. Он пробудет в СИЗО не менее двух месяцев, сообщили суды общей юрисдикции Москвы.

Меру пресечения Сергею Бородину избрал Басманный суд Москвы. Его обвинили по части шестой статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере». По ходатайству органов предварительного следствия мужчину арестовали на два месяца, до 23 июня.

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«[По версии следствия,] Бородин, находясь в дружеских связях с заместителем обороны России [Тимуром] Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны, вступил в преступный сговор с третьими лицами», — сообщила пресс-служба.

В этот же день арестовали Тимура Иванова. Ему, как и сообщнику, вменили сговор для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства. СМИ сообщили, что чиновник давно попал в оперативную разработку, а в основу уголовного дела легли в том числе свидетельские показания. Замминистра грозит до 15 лет тюрьмы.