«Не знаем, чего ожидать». Хозяйка хаски из Мытищ испугалась возвращения живодера

Издевавшийся над собаками в Мытищах мужчина остался на свободе. Хозяйка пострадавшей хаски Елена Тетиевская рассказала 360.ru, что он живет по соседству и может вернуться на место преступления.

Дом поблизости пустовал с 2020 года, после смерти предыдущей хозяйки. Тетиевская отметила, что теперь в нем поселился мужчина, который крал собак и издевался над ними. Кем именно он приходится покойной, женщина не знает.

«Получается, что он еще оказался и моим соседом. И теперь мы не знаем, чего нам ожидать, потому что, если человек мстительный, он возвращается на место преступления», — подчеркнула она.

Хаски по кличке Ася, принадлежавшая Тетиевской, пропала 15 сентября с территории СНТ. Мужчина привязал ее и другую собаку к машине и протащил по асфальту.

Жители Мытищ вычислили его по записи с камер видеонаблюдения, правоохранители возбудили уголовное дело по статье 245 УК России «Жестокое обращение с животными».

Живодера задержали, но, по информации 360.ru, суд избрал ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Обе собаки выжили. Волонтеры 22 сентября вернули Асю владелице. Лапы хаски стерты практически до кости, ей предстоит серьезное лечение.