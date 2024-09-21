«Какой-то урод». Живодер привязал собак к машине и протащил по асфальту в Мытищах

Житель Мытищ привязал двух собак к машине и провез их по асфальту

В Мытищах живодер привязал двух собак к автомобилю и протащил их по асфальту. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Светлана.

По ее словам, тревогу забили пользователи в чатах.

«В местных чатах появилась информация, что какой-то урод протащил собак по земле. Разные люди нашли записи с камер, по этим камерам удалось вычислить номер машины. Соседи подтвердили, что одна из собак постоянно привязывается рядом с этим домом. Сейчас пишется заявление на этого человека, но дома его нет, собаки нет. Где он — никто не знает», — рассказала женщина.

В распоряжении 360.ru также оказались кадры с камер видеонаблюдения. Они зафиксировали момент, когда живодер протащил питомцев по дороге. Выяснилось, что автомобиль принадлежит жителю Мытищ Константину Д.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина постоянно «кошмарит» местных: устраивает драки и орет по ночам.

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