Пострадавшие из-за живодера в Мытищах собаки выжили

Две собаки, которых хозяин привязал к машине и протащил по асфальту в Мытищах, выжили. Об этом сообщил источник 360.ru.

На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, что собаки не получили смертельных травм, несмотря на жестокое обращение. Владельца питомцев задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

На неадекватное поведение мужчины обратили внимание местные жители. Они пожаловались в полицию после того, как хозяин собак привязал животных к заднему бамперу автомобиля и протащил их по Лесопарковой улице.

Один из соседей рассказал 360.ru, что живодер «пакостил» окружающим и мстил всем, с кем у него был конфликт. Он нападал на людей с перцовым баллоном, мусорил и подбрасывал мертвых куриц. Также мужчина заселял в незаконно возведенное жилье иностранцев.