Против протащившего за машиной собак жителя Мытищ возбудили уголовное дело

Против жителя Мытищ, который привязал двух собак к машине и протащил их по дороге, возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. Полицейские ищут мужчину.
Дело возбудили по части 1 статьи 245 УК. Полицейские ищут подозреваемого, его задержат. Расследование уголовного дела взяли на контроль в Мытищинской городской прокуратуре.
Днем 20 сентября житель Мытищ протащил двух привязанных к автомобилю собак по дороге на Лесопарковой улице. Местные написали заявление в полицию и вычислили номер машины. Выяснилось, что злоумышленник ранее устраивал драки, на него неоднократно жаловались.
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