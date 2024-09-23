Мытищинский живодер похищал собак для издевательств

Пострадавшую от рук живодера из Мытищ хаски по кличке Ася вернули хозяйке

Протащивший по дороге привязанных к машине двух собак житель Мытищ похитил одного из животных с территории СНТ для издевательств. Хаски по кличке Ася пропала еще 15 сентября, все это время владелица собаки Елена занималась поисками питомца. Подробности она рассказала в комментарии 360.ru.

Она пояснила, что Ася играла на улице вместе с еще одной маленькой собакой рано утром 15 сентября.

«Они бегали вокруг дома, а потом неожиданно пропали. Маленькая вернулась, а остальные нет», — уточнила женщина.

Елена подчеркнула, что ей непонятно, как укравший животное мужчина попал на территорию поселка, так как она закрыта и посторонних туда не пускают.

Собеседница 360.ru отметила, что в тот же день начала поиски собаки. Ей дали телефон волонтеров, которые связались с женщиной в минувшее воскресенье, 22 сентября. Они прислали Елене видео с проездом машины с привязанными собаками, а также уточнили, что хаски сейчас находится на передержке. По договоренности Асю вернули владелице в тот же день.

В распоряжении 360.ru оказалось видео встречи хаски и хозяйки после двухнедельной разлуки. На опубликованных кадрах животное рвалось с поводка к владелице.

По словам Елены, сильных травм внутренних органов Ася не получила, но все лапы стерты практически до кости.

«Теперь лекарства и антибиотики. Когда домой вернулись — она забежала тут же. Сегодня с утра поднялась на второй этаж и сама спустилась», — добавила собеседница 360.ru.

Она добавила, что о похитителе питомца знает только со слов волонтеров. Те рассказали, что его зовут Константин, живет мужчина в поселке Дружба. Также зоозащитники попросили Елену написать на него заявление о краже собаки.

Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в издевательствах над собаками в минувшее воскресенье. Против него завели уголовное дело о жестоком обращении с животными. К правоохранителям обратились зоозащитники, которые заявили, что мужчина протащил привязанных к машине собак на Лесопарковой улице. Личность злоумышленника вычислили по камерам наблюдения.