Привязавшего собак к машине в Мытищах живодера поймали

Правоохранители задержали мужчину, который привязал двух собак к автомобилю и ездил с ними по подмосковной трассе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Правонарушителя поймали в Мытищах. Живодером оказался 50-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Расследование взяли на контроль в Мытищинской городской прокуратуре.

Истязание животных заметили местные жители — люди забили тревогу и обратились в полицию. Правоохранители нашли записи с камер, по этим роликам удалось вычислить номер машины. Одна из видеозаписей появилась в распоряжении 360.ru. На кадрах видно, как по дороге на Лесопарковой улице водитель на машине протащил по асфальту двух привязанных псов.

Авторы Telegram-канала Mash рассказали, что живодер не только мучает собак, но и «кошмарит» местных жителей. Мужчина постоянно устраивает драки и шумит по ночам.