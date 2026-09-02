В Башкирии ученик гимназии порезал одноклассника ножом

В Кушнаренковской гимназии в Башкирии школьник порезал одноклассника ножом

Школьник порезал одноклассника ножом в гимназии села Кушнаренково и Башкирии. Об этом сообщил в «Максе» первый зампред правительства республики Урал Кильсенбаев.

По его словам, конфликт между учениками девятого класса произошел прямо во время урока. Один из них достал нож и ударил одноклассника.

Пострадавшего подростка доставили в Центральную районную больницу, он находится в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет.

В гимназию выехала антикризисная бригада Минпросвещения республики. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Уфе 16-летняя девочка ранила ножом свою сверстницу и ее младшую сестру. Нападавшая находилась у жертв в гостях.