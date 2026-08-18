Состояние сестер, которых ранила ножом 16-летняя девушка в Уфе, остается тяжелым

Сестры, которых порезала ножом шестнадцатилетняя знакомая в Уфе, находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Башкирии.

Девочки девяти и 16 лет пострадали накануне.

К ним в квартиру пришла знакомая, сверстница старшей из сестер. Между подростками возник конфликт, гостья бросилась на хозяек с ножом. Дома также был брат пострадавших, он избежал нападения и позвал взрослых.

Детей прооперировали. На нападавшую возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

По словам уполномоченного по правам ребенка по Башкирии Ольги Панчихиной, семья пострадавших является благополучной. Маме двух сестер помогают психологи.