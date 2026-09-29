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    В Новосибирске 12-летняя девочка порезала двоих детей на площадке у дома

    Фото: 360.ru

    Двенадцатилетняя девочка напала с ножом на третьеклассницу и дошкольницу на детской площадке на улице Связистов в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

    Девочек 2015 и 2022 годов рождения увезли в больницу с ранами на спине и животе. Нападавшую доставили в отдел полиции в сопровождении законных представителей.

    Областная прокуратура взяла дело на контроль. Надзорное ведомство проверит полноту мер, принятых органами системы профилактики.

    Ранее в Новосибирске группа девочек-подростков вступила в конфликт с председателем ТСЖ. По словам мужчины, несовершеннолетние ломились в дверь организации и распространяли недостоверные сведения о нем.

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